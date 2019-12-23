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Закон о надежном Рунете
Обновлено 

Минкомсвязь: госорганы и операторы связи готовы обеспечивать устойчивую работу рунета

Как сообщили в ведомстве, в ходе учений были отработаны несколько сценариев и исследованы риски и уязвимости устройств "интернета вещей"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Учения по обеспечению устойчивости рунета, проводившиеся 23 декабря, показали готовность государственных органов и операторов связи РФ эффективно поддерживать целостность российского сегмента интернета в случае угроз. Об этом журналистам сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.

"Итоги учений показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечивать устойчивое функционирование и сети интернет, и единой сети электросвязи в РФ", - сказал Соколов.

Что проверяли

По словам Соколова, в ходе учений были отработаны несколько сценариев. Один из них - проверка целостности и безопасности функционирования интернета в результате внешних негативных воздействий. Другой был связан с обеспечением безопасности абонентов сотовой связи, включая защиту их персональных данных, возможности перехвата трафика, СМС и раскрытия сведений об их местонахождении.

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Также были исследованы риски и уязвимости устройств "интернета вещей", в том числе при их использовании на объектах критической информационной инфраструктуры, например, в сфере энергоснабжения.

"Те сценарии, что мы отрабатывали, не являются исчерпывающими с точки зрения угроз, которые мы исследовали. Мы будем продолжать в течение последующих лет подобного рода исследования и учения. Наша задача - сделать так, чтобы все всегда работало. Мы понимаем, что будут возникать новые вызовы и угрозы, на которые мы должны быть готовы отвечать", - отметил замминистра связи.

Он добавил, что сценарии отрабатывались в течение нескольких дней в Москве и ряде других субъектов РФ.

"Также совместно с МЧС мы оценивали уровень межведомственной координации при проведении ремонтно-строительных работ на сетях связи в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий", - сообщил Соколов.

Выводы по итогам учений будут обобщены и представлены президенту РФ.

В новость были внесены изменения (19:44 мск) - добавлены подробности.

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РоссияЗакон о надежном Рунете
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