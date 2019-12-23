Путин поручил изучить возможность упрощения требований при импорте семян в РФ

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на сложности в вопросе сертификации зарубежных семеноводческих центров, но поручил изучить возможность упрощения требований при импорте семян в страну.

Один из участников встречи главы государства в Адыгее с аграриями в понедельник посетовал на введение Минсельхозом в 2018 году нового регулирования, которое усложнило процедуру получения разрешения на ввоз семян в Россию. Он предложил вывести из-под этих требований семена ряда овощных, цветочных и полевых культур.

Путин в ответ заметил, что речь идет об очень важной теме. "Это без преувеличения - я стараюсь избегать таких выражений - но это связано очень близко с вопросами национальной продовольственной безопасности", - сказал президент. Он отметил, что в России в 1990-х годах был нанесен большой удар по семеноводству. "Сейчас мы это все восстанавливаем - по зерновым, по пшенице у нас очень хорошие показатели", - сказал президент.

Контроль импорта семян

"Мы работаем с нашими партнерами, в том числе из стран Евросоюза. Но у нас, к сожалению, нет взаимопонимания с ними по поводу того, что мы могли бы сертифицировать их центры производства семян. Но мы над этим работаем", - подчеркнул президент, говоря о ситуации с импортом в этой сфере.

В свою очередь, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев отметил, что в России к предстоящей посевной "больше чем на 90 процентов уже семенной материал готов". "Так что посевную мы не провалим ни в коем разе", - заверил министр. Он отметил, что если производство собственных семян в РФ будет и дальше развиваться, то тогда можно будет "определенным образом контролировать, что завозится" в страну. "В том числе они пытаются и генно-модифицированные какие-то вещи к нам завозить, и, конечно же, Россельхознадзор будет на страже", - сказал Патрушев. "Но так, чтобы это не помешало посевной", - потребовал Путин.

Патрушев пообещал изучить вопрос об упрощении процедуры импорта и устранении требований, которые аграрии называют невыполнимыми. "Посмотри обязательно", - поручил министру Путин.

Контроль экспорта

Участник встречи также пожаловался президенту на необходимость проводить проверку зерна, отправляемого на экспорт из РФ, в лаборатории, что требует затрат. При этом соответствующий российский сертификат, по его словам, не требуется за рубежом, так как импортерам достаточно сертификата международной сюрвейерской компании. Путин в ответ заметил, что "это совсем не так" и без национального сертификата экспорт не работает. "Мы несем ответственность за то, что мы выпускаем за свою таможенную территорию. В целом у нас эта система работает и мы, конечно, должны добиваться повышения качества наших товаров, но это мы можем делать вместе с вами - с производителями. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, чтобы публично под камеры не говорить, где здесь проблемы - вы наверняка о них знаете. И нам очень важно, чтобы имидж наших производителей возрастал и чтобы наш национальный сертификат [качества аграрной продукции] был безусловным", - сказал президент.