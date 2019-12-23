Гордеев заявил, что теплая погода этой зимой пока не несет угрозы посевам озимых культур

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Необычно теплая погода, установившаяся с начала зимы в ряде регионов России, пока не несет какой-то угрозы для посевов озимых культур. Об этом заявил журналистам вице-премьер Алексей Гордеев.

"Пока нет каких-то рисков, наблюдаем, смотрим. Основное беспокойство у нас по югу должно быть - Краснодар, Ростов. Но пока все нормально", - сказал Гордеев, отвечая на вопрос, не может ли нанести ущерб озимым теплая погода в декабре, установившаяся в ряде регионов РФ.

В конце ноября глава департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов в ходе выступления в Совете Федерации говорил о том, что Минсельхоз отмечает риск вымерзания озимых посевов в некоторых регионах России из-за отсутствия снега при установившихся низких температурах. При этом Некрасов отметил, что пока у Минсельхоза нет сведений о том, что "где-то у кого-то что-то погибло".

Тогда же Некрасов говорил о том, что Минсельхоз прогнозирует увеличение площади озимых зерновых культур в России под урожай 2020 года на 0,5 млн га, до 18,2 млн га против 17,7 млн га годом ранее. По словам Некрасова, объем посевных площадей в целом в 2020 году, по прогнозу, увеличится практически на 800 тыс. га, из которых рост на 650 тыс. га обеспечат зерновые культуры.