Первый рейд Генпрокуратуры в регионы выявил массовые факты давления на бизнес

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Генпрокуратуры РФ выявили многочисленные факты нарушений в ходе первого рейда в регионы, проведенного после личного приема генпрокурора Юрия Чайки 22 ноября в Екатеринбурге, где предприниматели жаловались на незаконные проверки бизнеса. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил о проведении рейдов прокуратуры в регионах, где бизнес жалуется на правоохранителей. В частности, ООО "Горнолыжный курорт "Солнечная долина" жаловался на действия должностных лиц Министерства экологии Челябинской области и местные органы МВД.

"В ходе проведенной комиссией Генпрокуратуры России проверки озвученные на указанном мероприятии доводы обращений получили свое подтверждение. Принятыми в этой связи мерами реагирования пресечена практика незаконного проведения в отношении отдельных организаций проверок и рейдов Министерством экологии [Челябинской] области и МКУ "Управление по экологии и природопользованию" Миасса", - сказал Куренной.

Также после вмешательства Генпрокуратуры в Челябинской области прекращено уголовное преследование должностных лиц организаций, организована доследственная проверка по заявлению их учредителя о вымогательстве, активизировано расследование преступлений, совершенных в отношении его родственников и имущества. "В ходе проверки организации надзора за соблюдением прав предпринимателей и инвесторов по требованию комиссии приняты меры для пресечения практики безосновательного обследования сотрудниками полиции используемых предпринимателями помещений, а также фактов незаконного возбуждения уголовных дел, проведения обысков и иных следственных действий в отношении бизнесменов без придания им статуса подозреваемого", - добавил представитель Генпрокуратуры.

По словам Куренного, прокуроры дали оценку несоблюдению сроков уголовного судопроизводства по делам данной категории, необоснованной отмене прокурорами постановлений о прекращении уголовного дела и уголовного преследования предпринимателей. "Таким образом, принимаемые отдельными прокурорами меры к пресечению административного давления на бизнес являлись недостаточными, - сказал Куренной. - Отсутствие системного подхода к надзору в данной сфере не позволило своевременно определить актуальные проблемы, требующие прокурорского вмешательства, и обеспечить надлежащую защиту прав предпринимателей и инвесторов".

За допущенные нарушения виновные работники прокуратуры Челябинской области привлечены к ответственности. Состояние законности в сфере защиты прав предпринимателей и инвесторов в регионе поставлено на контроль Генпрокуратуры.

Административные дела

В ходе проверки прокурорами оспорены 30 региональных и 62 муниципальных правовых акта, определяющих порядок предоставления предпринимателям земель, бюджетных субсидий, публичных услуг и осуществления государственного и муниципального контроля. Также по факту неисполнения требований законодательства о минимальном объеме закупок у малых предприятий внесены 29 представлений и возбуждены 16 административных дел о несоблюдении прав предпринимателей при подключении их объектов к коммунальной инфраструктуре ресурсоснабжающими организациями - три представления и восемь дел по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ (нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения). Кроме того, внесены 32 представления в органы власти о переводе в электронную форму публичных услуг, подлежащих первоочередной оптимизации.

По фактам незаконного проведения более 100 проверок под видом рейдов и направления запросов, выдачи неисполнимых предписаний, несоблюдения порядка ведения Единого реестра проверок территориальными органами Росздравнадзора, Роспотребнадзора, ГУ МЧС России, областными министерствами сельского хозяйства и экологии внесены пять представлений и возбуждены 16 административных дел по частям 1 и 3 статьи 19.6.1 КоАП РФ ("Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле"). Также приняты меры для понуждения 27 органов муниципального контроля к утверждению программ профилактики нарушений обязательных требований, обеспечению гласности своей деятельности.

Кроме того, внесены представления в адрес регионального правительства, уклонявшегося от привлечения резидентов и инвестиций в рамках организации взаимодействия с Минпромторгом России для реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", областных министерств экономического развития и сельского хозяйства, несвоевременно утвердивших порядки предоставления субсидий предпринимателям и сельхозтоваропроизводителям. Вследствие этого остались не освоенными значительные средства областного бюджета.