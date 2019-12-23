Путин: НДС введен для сельхозпроизводителей по их просьбе, но можно вернуть единый налог

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. НДС введен для сельхозпроизводителей по их просьбе, теперь необходимо проанализировать, создает ли переход на этот налог сложности для аграриев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Адыгее на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

"НДС ввели в значительной степени по просьбе самих сельхозтоваропроизводителей, потому что крупные предприятия и переработки отказывались брать продукцию фермерских хозяйств, так как они не включены в систему НДС", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности возвращения единого сельхозналога.

По словам президента, нужно проанализировать, как система работает по стране. "Если создает сложности, можно и назад вернуться. Если это отбросит туда, где были и с чего начинали, то тогда, может быть, не надо этого делать", - сказал Путин.

С 2019 года плательщики единого сельскохозяйственного налога получили возможность выплачивать НДС или воспользоваться правом на освобождение от налога.

Так, у налогоплательщика появилась возможность самим определить, какая схема более выгодна, определив стоимость конечного продукта. Так, для розницы стало выгоднее освободиться от НДС. Но так как оптовики выплачивают НДС, им предпочтительно принимать налог к вычету.