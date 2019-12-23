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Интерактивная карта строительных производств появится в России в 2020 году

На карте будет представлена информация о том, сколько строительных предприятий насчитывается в стране, что они производят и какие у них мощности

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пилотный проект по созданию интерактивной карты строительных производств на территории России будет представлен в Совете Федерации весной 2020 года. Об этом в понедельник сообщил глава Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор на конференции в Московской торгово-промышленной палате.

"Мы договорились, что представим пилотный проект интерактивной карты в марте следующего года в Совете Федерации. Покажем, как работает этот банк данных, и дополним его до конца 2020 года", - сказал он.

Моор отметил, что на интерактивной карте будет представлена информация о том, сколько строительных предприятий насчитывается в России, что они производят и какие у них мощности. По его словам, карта может стать одним из инструментов при работе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. "Когда мы карту соберем, определим компании, которые смогут выполнять эти задачи", - пояснил он.

По словам Моора, созданием интерактивной карты занимается разработчик из Санкт-Петербурга. Система будет выложена в открытом доступе на отдельной платформе, ее пользователями станут застройщики, чиновники, а также сами производители. "В режиме онлайн можно будет зайти в любой регион и город, посмотреть, какие компании занимаются строительством", - отметил он.

Теги
РоссияМоор, Александр Викторович
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