Трутнев поддержал увеличение возможного срока строительства краболовов в ДФО до семи лет

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Максимальный срок строительства краболовов на верфях Дальнего Востока в рамках программы инвестиционных квот могут увеличить с пяти до семи лет, так как эта продукция является новой для многих предприятий макрорегиона. Предложение поддержали на заседании подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов). Победители крабовых аукционов должны строить краболовные суда на верфях в России.

"С учетом того, что для многих предприятий на территории Дальнего Востока это совсем новая продукция, а состояние предприятий не такое блестящее, попросили два года [дополнительно], мы тоже такое решение поддержали", - сказал вице-премьер журналистам по итогам заседания.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе полпредства, предлагается увеличить срок строительства краболовных судов в рамках программы инвестиционных квот с пяти до семи лет.

О квотах на вылов краба и строительстве судов

Закон, который предусматривает введение квот на добычу (вылов) краба в инвестиционных целях, подписан президентом России Владимиром Путиным 1 мая 2019 года. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова краба. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов. На победителя аукциона возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых определяет правительство РФ.

Согласно подписанным председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым документам, распределение квот на добычу краба состоялось до 1 ноября. Победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года. При этом документами предусматривается строительство 41 судна для добычи краба: 31 - для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 - для Северного рыбохозяйственного бассейна. Примерная стоимость каждого проекта составляет 1 млрд руб. с возможностью корректировки в зависимости от комплектации судна.

В начале октября Трутнев заявил, что власти намерены ввести субсидии для каждого судна, которое будет строиться на Дальнем Востоке. Вице-премьер также отметил, что федеральные власти готовы применять подготовленные по поручению президента РФ меры поддержки в судостроительной отрасли. По его словам, они достаточно эффективны и связаны с таможенными процедурами, налоговыми льготами, административными вопросами, а также со строительной инфраструктурой.