Медведев: "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на санкции США

ГОРКИ, 23 декабря. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на санкции США, задержка составит несколько месяцев. Об этом заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"У "Газпрома" есть альтернативные варианты, как это все проложить. Ну, немножко чуть больше времени на это уйдет, но ничего страшного", - сказал премьер.

"Это все равно месяцы, месяц туда, месяц обратно. На несколько месяцев больше. Какая катастрофа? Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту", - добавил глава кабмина.

Как сообщалось, Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции против российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу. На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.