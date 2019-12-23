Трутнев: механизм предоставления субсидий на строительство судов в ДФО требует доработки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Механизм выдачи субсидий компаниям, которые будут заказывать краболовы на дальневосточных верфях, требует уточнения, необходимо определить время предоставления льгот и гарантии заказчиков. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам заседания подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока.

Половина квот на добычу краба распределяется на аукционах, их победители должны строить краболовные суда на верфях в России. Для того, чтобы часть из них строилась на предприятиях Дальнего Востока, разрабатывается механизм предоставления субсидий. Компаниям, которые будут заказывать суда на дальневосточных верфях, будет субсидироваться 20% стоимости.

"Есть вопросы, связанные с поручением президента РФ о стимулировании производства судов-краболовов в дальневосточном басейне. <...> Есть соответствующее поручение президента, мы говорили о том, как разработать этот механизм. Он требует еще довольно серьезных уточнений, потому что надо понять, когда эти дополнительные субсидии должны быть предоставлены", - сказал Трутнев.

Вице-премьер пояснил, что были также озвучены предложения по гарантиям для заказчиков судов. "Он (заказчик) должен быть уверен, что он точно получит судно, точно не потеряет квоты на вылов. Вот это надо все собрать вместе", - добавил он.

О квотах

Закон о введении квот на добычу краба в инвестиционных целях был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 мая 2019 года. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова краба. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов, на победителя аукциона возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых определяет правительство РФ.

Распределение квот на добычу краба состоялось до 1 ноября. Победители торгов приступят к освоению ресурса с 2020 года. Было предусмотрено строительство 41 судна для добычи краба: 31 для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 для Северного рыбохозяйственного бассейна. По итогам аукционов было продано 35 лотов, 25 из которых - для вылова в Дальневосточном бассейне. Заявки еще на шесть лотов для Дальнего Востока не поступили.

Примерная стоимость каждого проекта - 1 млрд рублей с возможностью корректировки в зависимости от комплектации судна. Поступления в бюджет РФ от них составили более 142 млрд рублей. В обмен на квоты на российских верфях будет построено 35 судов-краболовов, в том числе 16 - на верфях в ДФО.