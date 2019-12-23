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ФТС подтвердила обыски в центральном аппарате и во Внуковской и Домодедовской таможнях

По данным службы, в отношении отдельных сотрудников ведомства проводятся следственные действия
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© Кирилл Зыков/АГН "Москва"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Обыски прошли в Управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях 23 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"23 декабря 2019 года в ряде служебных помещений Управления таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС России, а также Внуковской и Домодедовской таможен сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-следственные мероприятия", - отметили в пресс-службе.

По данным ФТС, в отношении отдельных сотрудников ведомства проводятся следственные действия. В настоящее время другой информацией ФТС России не располагает.

Ранее правоохранительные органы сообщили ТАСС о том, что следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и ее подразделениях.

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