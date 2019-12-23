Путин пообещал подумать над изменением нормативов для негабаритной сельхозтехники

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что власти поработают над изменением нормативов для перемещения сельскохозяйственной техники по дорогам общего пользования, однако напомнил, что установленные требования необходимы для обеспечения безопасности на дорогах. Об этом глава государства заявил в понедельник на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

Во время встречи фермер из Краснодарского края отметил, что ширина самой эффективной сельскохозяйственной техники составляет от 2,5 до 4 м, однако, согласно действующим нормам, негабаритные средства шириной более 2,6 м могут передвигаться по дорогам общего пользования лишь получив разрешение заблаговременно, что не всегда возможно.

"Хочется помочь таким людям как вы и не обременять их дополнительными нагрузками административного характера. Вопрос ведь исключительно в обеспечении мер безопасности на дорогах. В Советском Союзе не было такого количества транспорта на дорогах и нормативы были другие, даже это касается дорожного покрытия. Тем не менее надо подумать, я понимаю вашу озабоченность и разделяю ее, хочется снять эти ограничения, вы обязательно это поймите тоже, и поработаем над этим", - сообщил президент.