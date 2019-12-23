Путин поддержал закупки молока для сельских школ у местных производителей

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение члена штаба ОНФ в Волгоградской области по организации закупок молока для сельских школ и других муниципальных организаций у местных производителей. Об этом он заявил в понедельник на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ в Адыгее.

"Сейчас никто не запрещает местным властям закупать продукцию, если она есть на месте, у местных производителей. Но почему-то некоторые предпочитают покупать подороже и издалека, возникает вопрос - что, есть какая-то в этом заинтересованность? Но это надо разбираться с каждым конкретным случаем в отдельности. Что касается закупок на месте, у своих производителей, - конечно, я полностью с этим согласен", - сказал Путин.

Член штаба ОНФ в Волгоградской области Андрей Ушаков на встрече с президентом поднял проблему закупочных цен на молоко у сельхозпроизводителей, которая, по его словам, "не меняется на протяжении 20 лет" и составляет от 12 до 20 рублей за литр в зависимости от сезона, при этом розничная цена постоянно растет.

"На примере своего района могу сказать, что если у нас организованных детей 4,5 тысячи, <…> то при условии, что мы будем покупать молоко по 30 рублей, на не по 65 [рублей], в день в сельском районе только на одном молоке мы можем для бюджета сэкономить 31 тыс. 500 рублей", - сказал Ушаков, предложив реализовать в регионе пилотную программу, которая "позволит одновременно увеличить закупочную цену для сельхозпроизводителей и сэкономить огромные деньги для бюджета".

"Спасибо вам большое за ваши идеи, предложения, за информацию, очень было полезно, - сказал глава государства, подводя итоги встречи. - Для меня это было и будет большим подспорьем в следующей работе - и в декабре (на заседании Госсовета - прим. ТАСС), и на будущее".