{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поддержал закупки молока для сельских школ у местных производителей

По словам президента, "сейчас никто не запрещает местным властям закупать продукцию, если она есть на месте, у местных производителей"

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение члена штаба ОНФ в Волгоградской области по организации закупок молока для сельских школ и других муниципальных организаций у местных производителей. Об этом он заявил в понедельник на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ в Адыгее.

"Сейчас никто не запрещает местным властям закупать продукцию, если она есть на месте, у местных производителей. Но почему-то некоторые предпочитают покупать подороже и издалека, возникает вопрос - что, есть какая-то в этом заинтересованность? Но это надо разбираться с каждым конкретным случаем в отдельности. Что касается закупок на месте, у своих производителей, - конечно, я полностью с этим согласен", - сказал Путин.

Член штаба ОНФ в Волгоградской области Андрей Ушаков на встрече с президентом поднял проблему закупочных цен на молоко у сельхозпроизводителей, которая, по его словам, "не меняется на протяжении 20 лет" и составляет от 12 до 20 рублей за литр в зависимости от сезона, при этом розничная цена постоянно растет.

"На примере своего района могу сказать, что если у нас организованных детей 4,5 тысячи, <…> то при условии, что мы будем покупать молоко по 30 рублей, на не по 65 [рублей], в день в сельском районе только на одном молоке мы можем для бюджета сэкономить 31 тыс. 500 рублей", - сказал Ушаков, предложив реализовать в регионе пилотную программу, которая "позволит одновременно увеличить закупочную цену для сельхозпроизводителей и сэкономить огромные деньги для бюджета".

"Спасибо вам большое за ваши идеи, предложения, за информацию, очень было полезно, - сказал глава государства, подводя итоги встречи. - Для меня это было и будет большим подспорьем в следующей работе - и в декабре (на заседании Госсовета - прим. ТАСС), и на будущее".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Додон заявил, что управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут государству
Ранее компания Натаниэля Ротшильда NR Investment Limited отказалась от 95-процентного пакета акций Komaksavia Airport Invest Ltd
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС