Додон заявил, что управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут государству

КИШИНЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Кишиневский международный аэропорт, который был сдан в концессию российской компании Avia Invest SRL, будет возвращен государству. Об этом заявил на своей странице в Facebook в понедельник президент Молдавии Игорь Додон, комментируя смену владельцев компании-концессионера.

Ранее в понедельник стало известно, что компания Натаниэля Ротшильда NR Investment Limited отказалась от 95-процентного пакета акций Komaksavia Airport Invest Ltd, которая контролирует Avia Invest SRL. Владельцем Komaksavia Airport Invest Ltd был назван российский бизнесмен Андрей Гончаренко. По информации президента Молдавии, за сегодняшними владельцами Avia Invest SRL "фактически стоит та же группировка, которая вместе с [Иланом] Шором инициировала сделку".

"Единственным законным и правильным решением остается возвращение международного аэропорта государству", - написал президент, отметив, что "не позволит преступным группировкам контролировать стратегические объекты". При этом он подчеркнул, что за этой сделкой не стоит Россия или другая страна.

Единственный в Молдавии пассажирский аэропорт в 2013 году передали в концессию сроком на 49 лет российской Avia Invest SRL, арендатор обязался инвестировать в развитие комплекса порядка €245 млн, увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 миллиона человек в год, а также выплачивать роялти государству в размере 1% от доходов. Однако с тех пор в Avia Invest SRL уже несколько раз менялись собственники.

Ранее Генпрокуратура Молдавии наложила арест на активы Avia Invest SRL, поэтому заявление Ротшильда о покупке в августе этого года прав на аэропорт вызвало громкий скандал в Кишиневе. В июне 2017 года Шор был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за участие в деле по выводу €1 млрд из трех молдавских банков (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank). Однако он обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем. После смены власти летом этого года Шор покинул Молдавию.