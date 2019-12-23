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Первое в России производство сульфата аммония запущено в Череповце

Общий объем инвестиций, включая вложения в проектирование, комплектную поставку и монтаж оборудования, составил более 2,4 млрд рублей

ВОЛОГДА, 23 декабря. /ТАСС/. Строительство первого в России производства сульфата аммония, который служит сырьем для минеральных удобрений, завершено в Череповце Вологодской области на производственной площадке компании "Фосагро". Первую продукцию планируется получить весной 2020 года, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" вологодский губернатор Олег Кувшинников.

"На Вологодчине завершается строительство крупнейшей в России установки по производству сульфата аммония. Сегодня на "Фосагро" мы дали старт пусконаладочным работам, первую продукцию череповецкие химики планируют получить весной 2020 года. Производство отличается своей мощностью - 300 тыс. тонн в год - это крупнейший мировой показатель. Еще одна отличительная черта - экологичность, на производстве полностью отсутствуют стоки, так как установлен замкнутый цикл водоснабжения, и исключен выброс в атмосферу пыли сульфата аммония", - написал Кувшинников на своей странице "ВКонтакте".

По информации пресс-службы губернатора, установка производительностью 300 тыс. тонн сульфата аммония в год стала первой в России и одной из крупнейших в мире. "Технология для "Фосагро" абсолютно новая. Уникальность в том, что при производстве затрачивается минимум энергоресурсов, используются чистый аммиак и чистая серная кислота, которые мы также производим сами", - привела пресс-служба слова начальника участка по производству сульфата аммония Константина Стеклова.

"Фосагро" планирует увеличить производство минеральных удобрений до 9,2 млн тонн к 2020 году, что вызвало рост потребления сырья. До этого момента сульфат аммония закупался у сторонних поставщиков, но его качество не было стабильным, что вынудило компанию наладить собственное производство.

Общий объем инвестиций, включая вложения в проектирование, комплектную поставку и монтаж оборудования, составил более 2,4 млрд рублей, добавила пресс-служба губернатора.

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РоссияВологодская область
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