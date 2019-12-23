"Нафтогаз" настаивает на переносе "точек передачи газа" на границу Украины с РФ

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. "Нафтогаз Украины" намерен достичь договоренности о переносе "точек передачи газа" на украинско-российскую границу и привлечь к их работе европейские компании, которые могли бы продавать российский газ и на Украине. Об этом в понедельник заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась, но мы ожидаем, что многие европейские компании, которые раньше получали газ от "Газпрома" в Словакии, Австрии, Франции, Германии, Италии, будут получать газ на границе Украины и России и смогут потом этот газ продавать в том числе и на Украине по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы на Украину", - сказал он в эфире "Общественного ТВ".

В субботу стало известно, что Украина и Россия должны до 29 декабря заключить новый транзитный договор сроком на пять лет. Минимальный объем прокачки составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 годы. Кроме того, как сообщил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель, договоренностями также предусмотрен отказ Украины от новых исков против "Газпрома". При этом, добавил он, будет подписано соглашение с "Газпромом" о выплате до конца года "Нафтогазу" почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда. Однако в рамках пакета договоренностей, по словам министра, не предусмотрены прямые поставки российского газа на Украину.