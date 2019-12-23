В США индексы обновили максимумы после заявления Трампа о прорыве на переговорах с КНР

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже завершается в понедельник ростом основных котировок в свете заявления президента США Дональда Трампа о достижении прорыва на торговых переговорах с Китаем. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 116,48 пункта (0,41%) и установился на отметке 28 571,57 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 4,34 пункта (0,13%) и оказался на отметке 3 225,56 пункта. Данный показатель является для него максимальным. Индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 25,37 пункта (0,28%), до 8 950,32 пункта. Он также обновил максимум.

Индексы S&P 500 и Nasdaq до этого обновляли свои максимумы по итогам торговых сессий 20 декабря текущего года.

Телеканал CNBC и агентство Reuters увязывают мощный рост котировок с заявлением, с которым выступил в субботу президент США во Флориде. "Мы приняли самые жесткие меры против Китая и в результате достигли прорыва по торговому соглашению, - сказал он. - [Документ] будет подписан очень скоро. Китай уже купил сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов".

Вашингтон и Пекин 13 декабря согласовали первую фазу торговой сделки. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил журналистам, что Трамп согласился на неопределенный срок отложить введение пошлин на импорт китайских товаров.

Лайтхайзер отметил, что соглашение будет подписано в начале января, скорее всего, торгпредами обеих стран, а не главами государств. По его словам, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на $200 млрд в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится.