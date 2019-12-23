Аэропорты в трех арктических регионах реконструируют для загрузки Севморпути

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Для обеспечения грузовой базы Северного морского пути до 2024 года предполагается реконструировать четыре аэропорта в арктических регионах России - два на Чукотке, по одному в Якутии и Ненецком автономном округе (НАО). Это следует из утвержденного правительством РФ плана развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года.

Так, запланирована реконструкция аэропортового комплекса в поселке Амдерма на востоке НАО, который рассматривается как база для освоения нефтегазоносных месторождений. Она должна завершиться уже в июне 2022 года. Через год, в июне 2023 года, планируется закончить реконструкцию аэропортового комплекса в Певеке (Чукотский автономный округ) - одном из ключевых пунктов маршрута.

Предполагается, что в июне 2024 года завершится реконструкция аэропорта Черский в Якутии. В поселке Черском находится Зеленомысский речной порт - он расположен в 130 километрах от места впадения реки Колыма в Восточно-Сибирское море. В декабре 2024 года планируется закончить реконструкцию аэропорта Кепервеем. Гавань находится около Билибино - третьего по численности населения города на Чукотке. Добраться от столицы региона до Билибино можно только на самолете.

План также предполагает развитие инфраструктуры морских портов и терминалов. Так, в декабре 2020 года должна быть завершена реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Певека. Через год, в декабре 2021 года, предполагается закончить реконструкцию морского канала порта Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ). Он может принимать грузы круглогодично и станет одной из опорных точек СМП.

Кроме того, планируется развивать инфраструктуру для аварийно-спасательного и вспомогательного флота. Доля этого МЧС РФ и Росатом должны к декабрю 2020 года представить в кабмин предложения по строительству совместно с добывающими компаниями объектов инфраструктуры арктических центров управления в кризисных ситуациях в Певеке и вахтовом поселке Сабетта.

Развитие Севморпути до 2035

Как сообщил в понедельник Росатом, правительство РФ утвердило подготовленный госкорпорацией план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.

План предусматривает мероприятия, разделенные на три основных этапа: до 2024 года, до 2030 года и до 2035 года. В нем прописан большой спектр мероприятий: от развития инфраструктуры под крупные инвестиционные проекты и подготовки условий для транзитного судоходства по СМП до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике. Отдельное внимание уделено аварийно-спасательной готовности, вопросам, находящимся в ведении МЧС и Минобороны.

В дальнейшем в план могут вноситься изменения после принятия Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года. Росатом в 2018 году. получил функции единого инфраструктурного оператора Северного морского пути.