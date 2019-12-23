Коллекционное вино начнут продавать во вторник в честь запуска движения по Крымскому мосту

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Винодельческие предприятия Крыма и Краснодарского края - крупнейших винодельческих регионов России - откроют во вторник продажи коллекционных вин "Крымский мост", заложенных с началом работ в Керченском проливе и созревших за время строительства моста, сообщает инфоцентр "Крымский мост". Как считают опрошенные ТАСС представители отрасли, эта акция позволит российским виноделам рассказать о своем потенциале и сделать отечественное вино более узнаваемым.

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"24 декабря откроются продажи коллекционного вина "Крымский мост". Его приготовили ведущие винодельни Крыма и Кубани в честь проекта по строительству моста", - сказали в инфоцентре.

Вино было заложено в конце 2015 года, когда велись подготовительные работы, которые предшествовали началу строительства. Разливать напиток по бутылкам стали в 2017 году. На бутылки нанесли этикетки с официальным логотипом проекта и изображением главного участка моста с судоходными арками. Рисунок для каждого из шести видов вина выполнен художником-дизайнером в определенном цвете в зависимости от выбранных для приготовления напитка сортов винограда. "Вино созрело вместе с мостом. Бутылки будут открыты с запуском поездов на полуостров. Серия - лимитированная: три кубанских предприятия приготовили по 19 тыс. бутылок каждое, два крымских - 19 тыс. суммарно, что равно протяженности моста - 19 км", - отметили в инфоцентре.

Продаваться вино "Крымский мост", как уточнили на предприятиях, будет в фирменных магазинах виноделен.

Поднять авторитет российского

Опрошенные ТАСС представители отрасли считают, что акция привлечет внимание к самой отрасли виноделия, которая активно развивается в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. "Я думаю, это привлечет внимание к российским винам, подчеркнет, что необходимо развивать виноградарство и виноделие", - уверен врио директора Национального института виноградарства и виноделия "Магарач" (Крым) Владимир Лиховский.

Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий сельское хозяйство, отметил высокое качество продукции всех виноделов, участвующих в акции. По его мнению, эти вина будут востребованы не только ценителями и коллекционерами, но и туристами, которые захотят приобрести его в качестве сувенира.

"Конечно, это память - ты въезжаешь в Крым по Крымскому мосту в числе первых пассажиров и оставляешь себе на память бутылку крымского вина. Это очень хорошая идея наших виноделов, хороший маркетинговый ход. И людям будет приятно", - согласен с ним глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

Коллекционные напитки готовили крымский завод шампанских вин "Новый Свет", завод "Массандра", "Фанагория", "Долина Лефкадия", еще одно вино выпущено под маркой "Шато Тамань". Представитель компании "Фанагория", одного из крупнейших производителей вина на Кубани, рассказал ТАСС, что акция дала возможность для эксперимента: под этикеткой "Крымский мост" выпускают вино необычного купажа. Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма "Массандра", наоборот, разлило в бутылки с изображением Крымского моста два проверенных десятилетиями вида вина.

"Примечательно, что эти вина были созданы в 1944 году - после освобождения Крыма от гитлеровской оккупации. Тогда у всех крымчан был большой подъем патриотизма, все старались творить", - отметила гендиректор предприятия Янина Павленко. Несколько бутылок будут заложены в энотеку "Массандры", занесенную в книгу рекордов Гиннесса. Вино - ровесник моста - станет частью знаменитой коллекции со старейшим хересом урожая 1775 года.

"Новый свет" выдерживал свое шампанское в честь строительства магистрали между полуостровом и другими регионами России "в старинном голицынском тоннеле, которому более 140 лет".