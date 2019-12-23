"Известия": рост цен на бензин в России в 2019 году станет самым низким за 11 лет

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Цена на бензин в РФ, по данным на 16 декабря, выросла с начала года на 1,9%, что является самым низким показателем за 11 лет. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на собственные расчеты на основании данных Росстата.

"Действительно, рост потребительских цен на бензин в 2019 году составил минимальное значение с 2008 года, а подорожание дизельного топлива стало минимальным с 2009-го", - подтвердили изданию в Росстате.

Рост цен на дизельное топливо с начала года составил 2,4%. В 2018 году бензин за год подорожал на 9,4%, в 2017-м - на 7,3%, пишут "Известия".

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК сообщил, что рост цен на нефтепродукты в России по итогам 2019 года будет ниже уровня инфляции. По данным Росстата на 16 декабря, инфляция с начала года составила 2,9%. Минэкономразвития по итогам года прогнозирует этот показатель на уровне 3-3,1%.