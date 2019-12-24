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Новый год и Рождество - 2020

В России перед Новым годом подорожали алкогольные напитки

По данным Росстата, сильнее других в ноябре 2019 года выросла цена на игристое вино
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр. Таким образом, игристое вино подорожало сильнее остальных алкогольных напитков, следует из данных Росстата.

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Цены на столовое вино (крепостью до 14% и содержанием сахара до 8%) выросли в среднем на 4,29% - до 415,2 рубля за литр, крепленое вино (крепостью до 20%) - на 3,93%, до 566,6 рубля за литр.

Водка (крепостью от 40%) подорожала почти на 2% - до 615,7 рубля. При этом коньяк подешевел на 0,24% - до 1 276,2 рубля за литр.

Литр российского пива стал дороже на 1,68% - до 114 рублей, а пиво зарубежных торговых марок, наоборот, подешевело на 2,34% - до 205,6 рубля.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что пока не зафиксировала жалоб и обращений на завышение цен на алкогольную продукцию в преддверие Нового года.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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