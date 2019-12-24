В США производящая электромобили компания заявила, что привлекла инвестиций на $1,3 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Американская компания Rivian, которая выпускает машины с электродвигателями и считается потенциальным соперником Tesla Илона Маска, привлекла около $1,3 млрд инвестиций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на ее сайте.

В качестве инвесторов выступили фонды BlackRock и T. Rowe Price, корпорации Amazon и Ford Motor, а также другие компании. "Данное капиталовложение демонстрирует доверие к нашим специалистам, продукции, технологиям и стратегии. Мы очень рады получить поддержку со стороны столь сильных акционеров", - отмечается в заявлении руководства Rivian.

Как следует из документа, Rivian за текущий год удалось привлечь инвестиций почти на $3 млрд. Крупные капиталовложения сделали Amazon и Ford Motor. Представители компании отметили, что Rivian в сотрудничестве с Amazon разрабатывает фургон с электродвигателем. Предполагается, что выпуск 100 тыс. этих машин начнется в 2021 году.

Rivian была основана в 2009 году. Ее головной офис находится в американском городе Плимут (штат Мичиган).