"Известия": РЖД намерены перевести все промышленные гаджеты на ОС "Аврора"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. ОАО "РЖД" в 2020 году планирует перевести все служебные мобильные устройства на российскую операционную систему "Аврора". Об этом во вторник сообщила газета " Известия ".

Программные решения на базе российской ОС будут доработаны. Переход на российское ПО обусловлен необходимостью обеспечения безопасности критической инфраструктуры и снижения зависимости от зарубежных технологий, пишут "Известия".

По данным издания, РЖД уже заказали для работников инфраструктурного комплекса несколько тысяч отечественных смартфонов MIG C55 с предустановленной ОС "Аврора". "В следующем году мы планируем внедрить ОС "Аврора" на специализированных мобильных устройствах работников инфраструктуры. Все данные о состоянии объектов специалисты смогут вносить в информационные системы прямо во время обходов в любой точке сети железных дорог. В перспективе объем внедрения таких решений может составить несколько тысяч единиц", - рассказал изданию директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин.

Гаджет разработан российской компанией Mobile Inform Group и предназначен для контроля состояния пути. В РЖД смартфон, который позволяет вести фото- и видеофиксацию, способен координироваться со специализированными измерительными комплексами и передавать данные по защищенному каналу, называют мобильным рабочим местом. "Предполагается, что сотрудники нашей компании будут пользоваться этим аппаратом только для работы. Для личных целей им понадобятся другие гаджеты", - пояснили "Известиям" в пресс-службе компании.

"Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus) - первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. Система может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.