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Хабаровский судостроительный завод будет строить два краболова

Как отметил губернатор региона, дополнительно ожидается подписание контракта еще на семь судов

ХАБАРОВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Хабаровский судостроительный завод получил заказы на строительство двух судов для добычи крабов, рассчитывает еще на семь. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время пресс-конференции в Хабаровске во вторник.

Президент России Владимир Путин в мае 2019 года подписал закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова крабов. Квоты закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам аукционов, победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года. При этом документами правительства предусматривается строительство 41 судна для добычи краба: 31 - для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 - для Северного.

"Хабаровский судостроительный завод уже получил заказы на строительство краболовов, дополнительно ожидаем подписания контракта еще на семь судов", - сказал Фургал. Он уточнил, что на предприятии будут строить пока два краболова.

В среду на судостроительном заводе будет заложено новое судно. "Сегодня смотрят очень внимательно, сможет ли он строить параллельно краболовы [завод главным образом ориентирован на строительство военных судов]. И второй вопрос - это цена. Если на Хабаровском судостроительном заводе цена одна, то на Амурском она выше. Накладные расходы - условно-постоянные, переменные - выше, чем на Хабаровском", - сказал Фургал, подчеркнув, что и на Амурском судостроительном заводе будут строить краболовы.

Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре, входит в состав ОСК) является основной базой по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. Сейчас там строят шесть военных кораблей и четыре гражданских судна. Хабаровский завод также входит в состав ОСК, может строить гражданские и военные суда.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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