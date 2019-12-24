Компания S7 в Приамурье запускает два новых субсидированных маршрута

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Компания S7 запускает в Амурской области маршруты Благовещенск - Нерюнгри и Благовещенск - Комсомольск-на-Амуре, которые включены в программу субсидированных региональных перевозок на 2020 год. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

"Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области предварительно всем потенциальным перевозчикам были направлены письма с рекомендацией участия программе субсидированных перевозок. Результатом работы стало то, что авиакомпания S7 расширяет полетную программу из Благовещенска в аэропорты Иркутска, Нерюнгри и Комсомольска-на-Амуре <...> Собственные рейсы по новым маршрутам перевозчик начнет выполнять с 27 апреля 2020 года по понедельникам и средам на комфортабельных лайнерах Embraer 170", - говорится в сообщении.

Как уточняется, билеты авиакомпании S7 на новые направления уже появились в продаже. Стоимость билетов для всех категорий граждан по маршруту Благовещенск - Комсомольск-на-Амуре составляет 4950 рублей, Благовещенск - Нерюнгри - 5555 рублей в одну сторону. Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, цена билета в Иркутск (этот рейс не входит в программу субсидированных перевозок) равна 10990 рублей.

Ранее авиакомпания открыла продажи авиабилетов по субсидированным маршрутам на 2020 год Благовещенск - Москва и Благовещенск - Новосибирск для льготной категории граждан. Льготой могут воспользоваться граждане РФ: молодежь до 22 лет включительно; женщины с 55, мужчины с 60 лет; дети-инвалиды и инвалиды первой группы и их сопровождающие, а также многодетные семьи.