Utair и "Ямал" заверили, что срывов полетных программ на новогодних праздниках не будет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Срывы программ перевозок в период новогодних праздников не коснутся авиакомпаний "Ямал" и Utair, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службах перевозчиков.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят уральские авиакомпании "Ямал" и Utair, 23 декабря сообщила о возможности массовых срывов программ перевозок в период новогодних праздников. По данным ассоциации, до 30 новых самолетов различных авиакомпаний могут не принять участие в программе из-за сложностей в их регистрации.

"[Срывы программ перевозок] не коснулись [авиакомпании "Ямал"], у нас все по плану", - сказали ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

В пресс-службе перевозчика Utair также сообщили, что рейсы будут выполняться в новогодние праздники по плану. "Ютэйр" это не коснулось", - уточнили в пресс-службе.

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году она перевезла более 7,9 млн человек. По итогам прошлого года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.