Хабаровский край возвращает в собственность пять аэродромов для развития авиаперевозок

ХАБАРОВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края возвращают в собственность пять аэродромов для развития авиасообщения в регионе, сообщил во вторник журналистам губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

В сентябре власти региона сообщали о намерении вернуть в собственность всю переданную ранее инвесторам и ведомствам инфраструктуру малых аэропортов для развития авиаперевозок.

"Мы сегодня забираем пять аэродромов в краевую собственность. И не просто забираем, а с федеральным финансированием. Нам федеральный центр выделяет деньги на реконструкцию, ремонт аэродромов и на создание инфраструктуры. Плюс нам дают деньги на содержание", - сказал Фургал.

В пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края ТАСС уточнили, что средства выделяются по федеральной программе развития транспортной инфраструктуры. Глава региона также сообщил, что летом начнутся ремонтные работы грунтовой взлетно-посадочной полосы на самом севере Хабаровского края - в Охотске, а также в Чегдомыне, в Советской Гавани, в поселке Херпучи.

"Составили план увеличения, развития авиасообщения. Сегодня мы вынуждены ввиду того, что у нас парк не такой большой, нет таких больших возможностей, это все сопрягать с "Авророй". Это вынужденная мера, поскольку граждане должны получать качественный, доступный перелет. И здесь бороться не нужно. Тем не менее есть четко проработанная программа, план увеличения [количества] наших самолетов", - сказал Фургал.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов сообщал ТАСС, что региональные власти планируют покупку трех канадских самолетов DHC-8-Q300 для увеличения количества межрегиональных рейсов. Их поставят в течение 2020 года. Сейчас авиапарк краевой авиакомпании "Хабаровские авиалинии" насчитывает четыре самолета L-410, четыре Ан-24/ Ан-26-100 и один Ан-26. Рассматривается возможность обновления парка судов самолетами типа DHC-8-400 и Л-610.