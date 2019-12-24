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Щедрость толпы. Что такое краудлендинг и сколько на нем можно заработать

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С 1 января 2020 года в России вступает в силу закон, который уточнил регулирование в сфере краудфинансов. Он обозначил правила привлечения денег, а также основы работы площадок. В преддверии этого Сбербанк запустил свой сервис "СберКредо" — с его помощью компании малого и микробизнеса смогут получать финансирование, в том числе и от обычных граждан. "СберКредо" не первая такая платформа в России, но уже, пожалуй, одна из самых известных — у Сбербанка достаточно активов и ресурсов, чтобы сделать ее таковой.

В СМИ даже заговорили, что краудлендинг станет для россиян альтернативой вкладам с их невысокими процентами. Впрочем, по данным "БКС Премьер", объем круадлендингового рынка в России пока насчитывает всего 16–18 млрд рублей в год. А это менее 0,2-0,5% от общего объема кредитования малого и среднего бизнеса.

Мы продолжаем рассказывать о разных способах инвестировать деньги и решили разобраться вместе с экспертами, что же такое краудлендинг, как он работает и стоит ли ввязываться.

Что "краудлендинг" вообще означает?

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Ключевое здесь "крауд" (crowd) — от англ. "толпа", а "лендинг" (lending) означает "кредитование" или "ссуда". Краудлендинг — это один из видов краудфинансирования, то есть способ финансовой поддержки идей и бизнес-проектов большим количеством людей на добровольных началах, объяснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. 

К таким видам привлечения денег относятся: 

  • Краудфандинг (funding — от англ. "финансирование"). В чем-то схож с благотворительностью — "инвестор" вкладывается в проект, который обещает позже предоставить товар или услугу со скидкой. Еще таким образом часто ищут финансирование продолжительные творческие проекты — комиксы, подкасты, книги и т.д. Известные краудфандинговые платформы — Kikstarter, Patreon, Boomstarter и т.п. То есть это не инвестирование в чистом виде, а скорее возможность получить конкретный продукт или поддержать авторов любимого контента.
  • Краудлендинг. Частные лица инвестируют в займы юридическим (p2b-кредитование — "peer to business"), рассчитывая получить прибыль за счет процентов. Вместе заемщиков и инвесторов-кредиторов сводят специализированные онлайн-площадки. Главная особенность — делают они это напрямую, без участия банков и других финансовых институтов, уточнил научный руководитель бизнес-инкубатора "Чапай Хаб" Финансового университета при правительстве РФ Илья Бутурлин.
  • Краудинвестинг (investing — от англ. "инвестирование"). Каждый человек, который вложил деньги, становится полноценным инвестором и получает право претендовать на часть прибыли от проекта. Кроме того, в этом случае появляется возможность не просто одолжить бизнесу деньги, а купить долю в компании, акции, облигации и т.д.

Как стать инвестором на краудлендинговой платформе?

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Каждая площадка обычно прописывает конкретные условия, кто может стать инвестором. Минимальный набор требований — это должен быть совершеннолетний гражданин России. Дальше возникают нюансы. Например, одни готовы работать уже с 18-летними клиентами, другие пускают только тех, кто старше 25 лет.

Сама регистрация на сайте платформы и внесение денег на счет, как правило, занимает считаные минуты. Но Александр Бахтин советует перед этим обязательно изучить площадку — документы, правила работы, договоры, регламентирующие права участников и т.д. Также полезно будет почитать отзывы клиентов и публикации в СМИ. Илья Бутурлин считает, что выбирать лучше ту платформу, которая работает хотя бы больше трех лет.

Кроме того, с 2020 года оператор инвестиционной платформы также должен быть внесен в реестр ЦБ и предоставлять годовой отчет о результатах работы.

Сколько нужно вкладывать? И на какой срок?

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Площадки часто устанавливают минимальный лимит инвестиций. Но он, как правило, очень небольшой. Так, например, у того же "СберКредо" это 5 тыс. рублей. Но с  2020 года закон ограничил и верхнюю планку — физические лица могут вкладывать не больше 600 тыс. рублей в год.

Рыночные эксперты постоянно напоминают — начинать заниматься инвестициями можно и с небольшими суммами. При этом не забывайте о главном правиле — диверсифицируйте портфель. Не вкладывайте все сбережения в один инструмент, будь то акции, валюта, драгметаллы или, например, займы бизнесу. 

Оптимальным вариантом будет 10–30% сбережений на один вид инвестиций в зависимости от ваших целей и стратегии. 

Что касается сроков размещения денег, то на краудлендинговых площадках они, как правило, тоже небольшие: 6–12 месяцев. Это тот период, когда инвестиции легче контролировать, а анализ заемщика, который проводит площадка, будет более точным. 

На сроках больше одного года площадки уже предлагают войти в капитал компании.

Какие есть схемы инвестирования?

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Глобально существует три схемы инвестирования. 

  • Самая простая — вы сами выбираете проекты, в которые вкладывать деньги. Оценить их можно, например, по рейтингу надежности, который составляют эксперты самой площадки. 
  • Во втором варианте платформа сама объединяет компании в пулы по разным признакам: общая сфера деятельности, уровень риска или финансовые показатели и т.п. Инвестор может вложить деньги только сразу в весь пул. С одной стороны, это помогает распределять вложения и защитить их на случай, если одна из компаний не сможет вернуть заем. С другой, у инвестора здесь гораздо меньше свободы выбора.
  • Третья схема призвана до минимума снизить риски человеческого фактора — в этом случае площадка почти полностью лишает инвестора выбора и сама распределяет деньги поровну между всеми заемщиками. 

От площадки к площадке три главных схемы могут видоизменяться.

И как выбрать проект?

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Для начала помните — с 2020 года каждая компания, которая хочет занять у инвесторов больше 60 млн рублей, должна будет размещать на площадке годовую финансовую отчетность с аудиторским заключением. Это нужно обязательно проверять.

Александр Бахтин советует в первую очередь выбирать бизнес, который вам знаком: "Лучше начинать с вложений в проекты с высоким рейтингом надежности и на небольшую сумму". Если выбор проектов ограничен, то фокусируйтесь на надежности и эффективности самой платформы, которая фактически берет на себя диверсификацию рисков клиента.

Илья Бутурлин предлагает также обращать внимание на: 

  • Бизнес модель, за счет которой площадка будет выплачивать проценты инвесторам. Она должна быть прозрачной и максимально понятной.
  • Историю выбранной компании. Лучше вкладываться в те, которые работают на рынке хотя бы пять лет. 
  • Репутацию и опыт владельцев и директоров. Они обязательно должны быть без каких-либо судебных разбирательств за плечами. 
  • Условия договоров с проектами. Это правило работает вообще с любыми договорными отношениями — внимательно читайте, что именно подписываете. Если что-то не понимаете, лучше привлечь юриста.

Кроме того, эксперт напоминает, что вы сами будет платить налог с прибыли, так как платформы не являются налоговыми агентами.

Сколько можно заработать на краудлендинге? И какие у него есть риски?

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Краудлендинговые платформы привлекают инвесторов высокими по сравнению с банковскими депозитами ставками: 12–30% годовых против 6–7%. Но в высокой доходности кроется и главный минус краудлендинга — повышенные риски.

Инвестиционные платформы не отвечают по обязательствам компаний, которые привлекают займы, — они работают только как посредники. Также такие вложения в принципе не застрахованы, так что остается риск потерять часть денег, а то и все, если заемщик не сможет их вернуть.

"Средний показатель годовой вероятности дефолта в российском сегменте малого бизнеса находится в пределах 15%, в то время как у крупного бизнеса этот показатель ниже 2%", — объяснил Александр Бахтин.

Кроме того, часто на краудлендинговые площадки приходит бизнес, который не может взять обычный кредит у банка. Что тоже может говорить о высоком риске потенциального банкротства.

Как минимизировать риски?

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Еще раз — диверсифицируйте портфель выбранных проектов: чем их больше, тем лучше. Это защитит от возможного дефолта одного из заемщиков.

Кроме того, Илья Бутурлин советует инвестировать только в проекты, обеспеченные реальными активами. Не стоит давать 1 млн рублей в долг компании, у которой уставной капитал 10 тыс. рублей. Также, по его словам, меньше всего дефолтов у проектов с недвижимостью — как в России, так и за рубежом.

Эксперт отметил, что краудлендинг не подойдет вам, если вы хотите: 

  • получать доход больше, чем по банковским депозитам, но с таким же низким уровнем риска;
  • найти "безопасную" гавань на случай кризиса;
  • получать стабильный пассивный доход от инструментов, которые всегда можно быстро продать.

Он подчеркнул, что "рынок краудлендинга в нашей стране только формируется, в России еще не созданы надежные юридические механизмы, позволяющие инвесторам получать всю достоверную информацию о проектах, в случае дефолтов вернуть свои деньги и защититься от многочисленных компаний однодневок, которые хотят привлечь деньги и скрыться с ними".

Какие платформы работают в России?

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Бутурлин выделил несколько типов работающих в стране краудлендинговых платформ. 

  • Те, кто предлагает не только занять денег бизнесу, но еще и купить долю, а также профинансировать творческий проект. То есть объединяют все виды краудфинансирования сразу.
  • Платформы, созданые при крупных банках. 
  • Специализированные платформы, которые занимают определенную нишу в сфере займов. Например, это может быть тендерное кредитование бизнеса или финансирование не всей компании, а конкретных проектов.
  • Платформы выдающие займы под залог коммерческой недвижимости. 
  • Краудлендинговые платформы для малого и среднего бизнеса. 
  • Площадки, которые привлекают деньги для кредитования исключительно от частных лиц. 
  • Платформы, которые совместно с инвесторами инвестируют в компании. Обычно это делается на очных встречах инвесторов и представителей проектов.
  • Не стоит забывать про многочисленные криптовалютные краудлендинговые проекты. Но в этой сфере встречается очень много мошенников, так что надо быть вдвойне осторожнее.

Если вы решили начать инвестировать, то в первую очередь нужно определиться с целью и разработать инвестиционный план — что это такое, мы рассказывали в материале об инвестиционных советниках, которые могут помочь его составить. Также можете почитать о других способах копить и вкладывать деньги или послушать, что с ними делать, чтобы не потерять, в нашем подкасте "По карману".

Арина Раксина

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