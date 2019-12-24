Щедрость толпы. Что такое краудлендинг и сколько на нем можно заработать

С 1 января 2020 года в России вступает в силу закон, который уточнил регулирование в сфере краудфинансов. Он обозначил правила привлечения денег, а также основы работы площадок. В преддверии этого Сбербанк запустил свой сервис "СберКредо" — с его помощью компании малого и микробизнеса смогут получать финансирование, в том числе и от обычных граждан. "СберКредо" не первая такая платформа в России, но уже, пожалуй, одна из самых известных — у Сбербанка достаточно активов и ресурсов, чтобы сделать ее таковой.

В СМИ даже заговорили, что краудлендинг станет для россиян альтернативой вкладам с их невысокими процентами. Впрочем, по данным "БКС Премьер", объем круадлендингового рынка в России пока насчитывает всего 16–18 млрд рублей в год. А это менее 0,2-0,5% от общего объема кредитования малого и среднего бизнеса.

Мы продолжаем рассказывать о разных способах инвестировать деньги и решили разобраться вместе с экспертами, что же такое краудлендинг, как он работает и стоит ли ввязываться.