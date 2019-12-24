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Новый год и Рождество - 2020

Эксперты подсчитали стоимость елочных игрушек в России

В 2019 году они подорожали на 11%, следует из результатов исследования Сбербанка, компании "Платформа ОФД" и портала Rambler
Описание
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Средний чек при покупке елочных игрушек в России в уходящем году вырос на 11%, до 185 рублей. Больше всего, 43%, в цене прибавили звезды, которыми украшают макушки елок, говорится в сообщении Сбербанка.

Согласно результатам исследования, проведенного в декабре Сбербанком, компанией "Платформа ОФД" и порталом Rambler, средняя стоимость звезды на елку в стране составила 125 рублей. Новогодние шары подорожали на 28%, до 160 рублей, а мишура - на 20%, до 89 рублей. Гирлянда обойдется в среднем в 385 рублей, что на 17% дороже прошлого года.

При этом стоимость искусственной ели снизилась на 3%, до 2550 рублей. Средняя цена живых елей не рассчитывалась, поскольку елочные базары по закону освобождены от необходимости использовать контрольно-кассовую технику, пояснили в банке.

"11% респондентов купили в этом году настоящую елку, а 4% - искусственную. При этом у 60% искусственная ель уже есть, и они пользуются ею много лет. 2% наряжают живую ель во дворе, а почти четверть - 23% - вообще не украшают дом этим символом новогоднего праздника", - говорится в сообщении.

Около 80% респондентов наряжают елку уже имеющимися игрушками, причем 15% декорируют ее в единой цветовой гамме. Только 5% опрошенных покупают новые игрушки каждый год, следует из результатов исследования.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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