FT: США предостерегли Британию от сотрудничества с китайской компанией Huawei

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. США усилили давление на Великобританию с целью не допустить сотрудничества Лондона с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei в развертывании сетей 5G на территории королевства. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times, которая приводит высказывания помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

По его словам, любое одобрение такого сотрудничества со стороны британского правительства будет представлять опасность для спецслужб МИ-5 и МИ-6, создаст риск доступа "к наиболее деликатной" информации британцев и национальным секретам. "Они просто собираются похитить оптом государственные секреты, будь то ядерные секреты или секреты МИ-6 или МИ-5, - заявил О'Брайен в интервью изданию. - Нас несколько шокирует то, что люди в Великобритании считают Huawei своего рода коммерческим решением. 5G - это решение, касающееся национальной безопасности".

Помощник президента США также предположил, что КНР "сможет нацелиться" на отдельных людей для использования "их надежд и страхов" после получения доступа к личным данным.

"Если вы получаете всю информацию о человеке, а затем и его геном, и объединяете эти две вещи, и этой информацией владеет авторитарное государство", то это представляет ему большие возможности, сказал О'Брайен. "Удивительно, как Соединенное Королевство подписалось на такую программу [возможного сотрудничества с китайской компанией]", - отметил он.

Критика Берлина

В интервью Financial Times О'Брайен также подверг критике действия Берлина, который дискутирует о том, как вести дела с Huawei. "Хотя немецкая элита, возможно, была бы рада заключить сделку с Китаем или Huawei, граждане Германии начинают бунтовать, - полагает собеседник газеты. - Это можно увидеть даже в самой партии [канцлера Германии] Ангелы Меркель". "Граждане Германии просто не готовы подписаться под тем, чтобы их государство стало вассалом Пекина, и первый шаг на этом пути - позволить китайскому 5G прийти в Германию", - подчеркнул он.

Как в Европе, так и в таких союзных Вашингтону странах, как Япония, Австралия и Новая Зеландия, "начинают понимать, что впускать Huawei в свои страны - все равно, что впускать троянского коня в Трою", добавил О'Брайен.

Связи Великобритании с Huawei

Вашингтон неоднократно призывал Великобританию полностью отказаться от сотрудничества с китайской компанией, однако предупреждение помощника президента США по национальной безопасности "поднимает это давление на новый уровень", замечает газета.

Британское правительство планировало заключить с Huawei контракт на поставку оборудования для сетей пятого поколения 5G, однако после того как компания оказалась в центре скандала, связанного с техническим шпионажем и сбором секретных данных с помощью своего оборудования, власти Соединенного Королевства решили взять паузу в этом вопросе. По информации СМИ, Совет национальной безопасности Великобритании ранее согласился предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе, в том числе к антенной системе и другой "непрофильной" инфраструктуре.

Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Китайская корпорация оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира.

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