Матвиенко: налог на самозанятых с 1 июля 2020 года могут ввести во всех регионах России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о разработке законопроекта о введении налога на самозанятых с 1 июля 2020 года во всех субъектах РФ.

Во вторник на пресс-конференции по итогам 2019 года она напомнила, что в настоящее время налог на самозанятых действует на территории четырех субъектов РФ, со следующего года он будет распространен еще на 19 регионов. "Если и в этих субъектах эксперимент себя оправдает, то - и мы сейчас работаем над этим законопроектом - с 1 июля следующего года можно было бы распространить закон на все субъекты, всю Россию", - сказала она.