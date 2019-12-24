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Фонд "Сколково" выплатил первую компенсацию частному инвестору за вложения в стартап

В целом фондом одобрено 16 заявок на возмещение

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Фонд "Сколково" впервые возместил частному инвестору половину средств, вложенных в компанию-резидента. В целом фондом одобрено 16 заявок на возмещение, их ожидаемая сумма составит почти 290 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба "Сколково".

Порядок возмещения части затрат физическим лицам, инвестировавшим в проекты резидентов инновационного центра "Сколково", установлен постановлением правительства РФ от 16 августа 2019 года.

"Фонд "Сколково" возместил бизнес-ангелу (частному инвестору, обеспечивающему финансовую и экспертную поддержку компаний на ранних этапах - прим. ТАСС) половину средств, вложенных в компанию-резидента. Первая заявка на выплату компенсации была получена 1 ноября, за прошедший период от бизнес-ангелов поступило 18 заявок, по 16 из них - на общую сумму инвестиций 575,8 млн рублей - приняты положительные решения. Ожидается, что инвесторы смогут вернуть 287,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Вице-президент фонда "Сколково" по грантам, экспертизе и тендерной деятельности Сергей Кржановский назвал программу возмещения средств бизнес-ангелам эффективным инструментом привлечения инвестиций и поддержки стартапов на ранних стадиях. "Именно у них часто возникают сложности с финансированием, поскольку крупные компании и венчурные фонды неохотно инвестируют в незрелые проекты из-за высокой степени риска. Молодым стартапам нужны деньги на разработку лабораторных и опытных образцов, макетов, прототипов, на проведение лабораторных испытаний и создание альфа-версий своих продуктов", - пояснил Кржановский.

Первым резидентом "Сколково", получившим инвестиции от физического лица через программу частичного возмещения затрат, стала компания "Инновационно-производственный центр "Пилот" ("ИнПЦ "Пилот"). Участник кластера энергоэффективных технологий реализует проект "Внедрение и усовершенствование электромагнитной технологии предотвращения солеотложений в сфере добычи и транспортировки нефти".

О фонде

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 2 тыс.). В 2018 году выручка компаний-участников "Сколково" составила почти 92 млрд рублей, совокупная выручка за девять лет существования проекта превысила 300 млрд рублей.

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