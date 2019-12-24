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Эксперты: доля контрафакта в киосках на территории ТЦ достигает 60%

Оборот нелегальных товаров в "островках" превышает 25 млрд рублей, отмечается в исследовании компании BrandMonitor
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© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Оборот нелегальных товаров в киосках на территории российских торговых центров превышает 25 млрд рублей, а доля контрафакта - 60%, говорится в исследовании компании BrandMonitor, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Несмотря на то, что покупатели ожидают увидеть подделки на вещевых рынках и торговых рядах, по данным аналитиков, они широко представлены в торговых центрах. "Контрафакт в торговых центрах реализуется, в частности, через "островки" - небольшие отдельно стоящие прилавки в зонах плотного трафика покупателей", - отмечают исследователи. "Через "островки" распространяются детские игрушки, аксессуары для электроники, сумки и рюкзаки, косметика и парфюмерия. Доля контрафакта доходит до 60% в зависимости от типа "островка" и категории торгового центра", - добавляют эксперты.

По данным BrandMonitor, "общий оборот нелегальных товаров в "островках" превышает 25 млрд рублей в год, а большинство продавцов, торгующих контрафактом, открыто признаются в этом".

Так, в ходе интервью 69% продавцов открыто признались, что торгуют подделками, еще 31% предпочли скрыть этот факт, хотя предварительные закупки показали, что на их прилавках присутствуют неоригинальные товары.

"Среди опрошенных продавцов 55% не знают, запрещает ли закон продавать контрафакт. Еще 35% считают, что торговля подделками легальна, и только 10% отвечают, что продавать подделки - значит нарушать закон. Среди продавцов, которые признались в торговле копиями и репликами, большинство (70%) утверждают, что продают товар высокого качества. Еще 10% считают, что их товар превосходит оригинальный по качеству. 20% опрошенных допускают, что реализуемые ими контрафактные товары могут быть некачественными", - отмечается в исследовании.

Мнения покупателей

Результаты опроса покупателей показали, что в "островных" торговых точках совершают покупки почти три четверти посетителей ТЦ - 73%. При этом эти покупки нерегулярные (ежемесячно делают покупки в островках 13% респондентов, остальные (60%) - раз в несколько месяцев или реже).

Порядка 42% посетителей "островков" сообщили, что испытывали проблемы с купленной продукцией. "Так, 21% покупателей сообщили об отсутствии гарантии производителя, 18% купили подделки, 13% приобрели бракованный или низкокачественный товар. Большинство (70%) покупателей решили вернуть проблемные товары. Из них две трети (69%) успешно осуществили возврат, остальные этого сделать не смогли - продавец отказался принимать товар", - отмечают аналитики.

Об исследовании

Специалисты BrandMonitor выполняли тестовые закупки в 3 тыс. торговых центров более чем в 40 городах России. Закупки осуществлялись во всех категориях товаров, представленных в "островках".

В России действует более 5 тыс. торговых центров. В зависимости от метража помещения, на территории ТЦ может находиться от одного до 20-30 различных "островков".

В "островки", в которых по результатам экспертизы подтвердилась торговля контрафактом, были направлены тайные покупатели для проведения интервью. Всего было опрошено 100 продавцов-консультантов, торгующих подделками. Интервью проведены в пяти городах России - Москва, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Красноярск. Дополнительно проведен репрезентативный онлайн-опрос жителей России в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в городах с численностью населения от 100 тыс. человек.

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Россия
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