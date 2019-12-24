Российские производители шрота, жиров и маргаринов получат субсидии на транспортировку

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России расширило список товаров, субсидируемых при транспортировке водным и наземным транспортом, включив в него маргарин, жиры и шрот. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в список субсидируемой масложировой продукции входили только растительные масла. "Данный вид поддержки имеет стратегическое значение для производителей масложировой продукции. Особенно важно, что компенсируются затраты при отгрузке переработанной продукции. Поскольку отрасли существенно выгоднее развивать реализацию товаров с более высокой добавленной стоимостью", - прокомментировал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

Согласно предварительным прогнозам профильного союза, объем производства растительных масел в текущем году составит более 6,6 млн тонн (+10% к объемам 2018 г.), шрота - 9,1 млн тонн (+10%), маргарин и жиров - 1,2 млн тонн.

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, в 2018 году на масложировую продукцию было перечислено 432,1 млн рублей субсидий, что составляло более 52% от общего размера субсидии. На текущий отчетный период объем поддержки по данному виду продукции был увеличен в 1,6 раза - до 701,6 млн рублей (или 41,8% от общего размера субсидии).