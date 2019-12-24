Матвиенко призвала власти быть в диалоге с гражданами по вопросам реформы мусорной отрасли

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает власти быть в постоянном диалоге с населением по вопросам, связанным с реформой мусорной отрасли, в том числе по строительству мусоросжигательных заводов. При этом она выступила против изменения действующего законодательства по реформе мусорной отрасли, дав время на его апробирование.

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Выступая во вторник на пресс-конференции по итогам 2019 года, спикер Совфеда признала, что "мусорная реформа [в РФ] идет очень болезненно, оказалась очень чувствительной для страны, для регионов". "Здесь такой ворох и комплекс проблем, что их ни за один, ни за два года, ни за три никаким законом не разрешишь", - констатировала она.

Матвиенко обратила внимание что 70% мусора можно переработать, а до 30% придется сжигать, для чего необходимо строительство мусоросжигательных заводов. "Ментально люди у нас очень критично относятся к любому предложению по строительству мусоросжигательных заводов, опасения людей поняты", - признала она. "Мы должны быть постоянно в диалоге с нашим населением, говорить, объяснять, показывать, надо убедить наших граждан, что это [строительство заводов] будет экологически безопасно", - считает парламентарий.

Она также считает, что тариф, который вводится для реализации этой реформы, "не должен быть резким, высоким", люди должны видеть результаты от его действия. "И опять-таки людям надо объяснять [введение тарифа]", - убеждена Матвиенко.

По ее мнению, несмотря на все претензии, которые вызывает законодательство о реформе мусорной отрасли, менять его в настоящее время не надо. "К закону много претензий, но я бы сейчас его не трогала. Давайте поработаем в рамках этого закона, поймем, что не получается, что надо изменить", - призвала председатель Совфеда.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь имеют право отложить переход на новую систему до 2022 года.