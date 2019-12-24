Qiwi спрогнозировала рост рынка игрового стриминга в России и СНГ на 20% ежегодно

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Объем рынка игровых онлайн-трансляций (стриминга) в России и СНГ по итогам 2019 года может составить более 21,6 млрд руб., в ближайшие три года он будет расти на 20% ежегодно. Об этом говорится в исследовании Qiwi.

Согласно опросу, в котором приняли участие более 5,7 тыс. человек, наиболее популярен стриминг у возрастных групп от 19 до 24 и от 14 до 18 лет (42% и 31% опрошенных), на третьем месте - возрастная категория 25-34 летних.

Как отмечается в исследовании, треть респондентов регулярно (раз в два-семь стримов) отправляют стримерам небольшие денежные пожертвования - донаты. При этом средний чек доната составил в этом году 356 руб., половина пользователей отправляют донаты в диапазоне 100-299 руб. за раз, четверть - от 300 до 999 руб. Для перечисления пожертвований зрители используют как банковские карты, так и электронные кошельки, и платежи с мобильного телефона.

Основной мотивацией отправлять донаты 85% респондентов назвали желание поддержать любимого стримера. Еще половина респондентов (49%) отметили, что для них донат - это возможность пообщаться со стримером. На третьем (18%) и четвертом (16%) местах оказались варианты "почувствовать единение с другими" и "почувствовать себя организатором стрима". По 14% получили варианты "желание выделиться среди зрителей" и "потому что так принято", говорится в исследовании.

Кроме того, выяснилось, что почти половина опрошенных смотрят стримы ежедневно, чуть более трети смотрят стримы два-три раза в неделю, примерно по 10% делают это раз в неделю и три раза в месяц и реже. При этом, подчеркивают эксперты, аудиторию стримов в целом можно назвать лояльной - 48% опрошенных смотрят стримы уже более трех лет. Только 18% респондентов заявили, что заходят на стримы один-два года, а у 17% опрошенных зрительский стаж - два-три года.

"По данным опроса, две трети стримеров - взрослая платежеспособная аудитория, которая смотрит стримы вместо сериалов, чтобы отдохнуть и отвлечься. 47% поклонников стримов смотрит их ежедневно более двух часов, при этом четверть - после работы", - подытожили в компании.