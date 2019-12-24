Строительство метанолового завода в Волгограде начнется в 2021 году

ВОЛГОГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Строительство завода по производству метанола на площадке бывшего волгоградского "Химпрома" планируется начать в 2021 году, сообщил журналистам генеральный директор компании-инвестора GTM One Александр Шведов.

"Проектирование и прохождение всех необходимых экспертиз планируется в течение года, в начале 2021 года пройдем все необходимые стадии и получим разрешение на строительство", - сказал Шведов.

Гендиректор Научно-исследовательского и проектного института карбамида и продуктов органического синтеза (ОАО "НИИК") Олег Костин отметил, что производство метанола будет экологически безопасным, "при его производстве ничего не используется, кроме природного газа и воды, выхлопов в атмосферу практически нет". Тем не менее, по его словам, будут проведены экологические изыскания, летом следующего года пройдут общественные слушания, экологическая экспертиза в Росприроднадзоре, Главгосэкспертиза, и только затем будет выдано разрешение на строительство.

По данным комитета промышленности и торговли Волгоградской области, в настоящее время на площадке бывшего "Химпрома" продолжается демонтаж непригодных для дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений, расчищается территория. Совокупный объем инвестиций в проект составит более 800 млн долларов. Предполагаемая мощность химического предприятия - более 1 млн тонн метанола в год. Планируется, что вся продукция завода будет поставляться на экспорт.

В сентябре прошлого года пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщала, что в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке РФПИ, японский конгломерат Marubeni Corporation и российская инфраструктурная корпорация АЕОН договорились о согласовании условий по финансированию работ по созданию химического кластера в Волгограде. Документ был подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко ранее отмечал, что строительство метанолового завода станет первым шагом в создании химического кластера в Волгограде.

Волгоградский завод "Химпром", на базе которого планируется создать новое предприятие, производил неорганические и органические соединения технического назначения, полимеры, растворители, дезинфицирующие и моющие средства, другую химическую продукцию. В сентябре 2014 года работа завода "Химпром" была полностью остановлена из-за многомиллиардных долгов. Для выполнения всех социальных обязательств сокращенным из-за ликвидации предприятия 4,5 тыс. работников "Химпрома" было выплачено более 400 млн рублей.