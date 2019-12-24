Россия и Азербайджан открыли движение по мосту через реку Самур

БАКУ, 24 декабря. /ТАСС/. Автомобильный мост через реку Самур на азербайджано-российской границе ввели в эксплуатацию. В церемонии открытия движения приняли участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Как заявил глава МЭР РФ, большую роль в завершении проекта сыграли президенты двух стран. По его словам, финальные решения были достигнуты 1 сентября 2018 года, когда состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина в Сочи. "Спустя год с лишним эта работа завершается, действительно, прекрасным мостом", - подчеркнул Орешкин.

При этом вице-премьер Азербайджана отметил, что мост через реку Самур является символом крепкой дружбы и добрососедства двух стран. "Мост имеет стратегическое значение, открывает большие возможности для реализации важных международных проектов, обеспечивает дальнейшее усиление сотрудничества по многим направлениям, в том числе расширении торговых операций", - сказал Мустафаев. Кроме того, отметил он, мост является важным звеном международных транспортных коридоров "Север - Юг" и "Север - Запад". Он также будет способствовать расширению контактов между населением приграничных регионов Азербайджана и России, наращиванию турпотока между двумя странами.

В знак введения моста в эксплуатацию по нему проехали первые автомобили со стороны российской и азербайджанской стороны.

Автомобильный мост через реку Самур возвели в районе пунктов пропуска "Яраг - Казмаляр". Ранее Орешкин говорил, что мост через реку Самур является важной частью международного транспортного коридора "Север - Юг".

Проект возведения моста через реку Самур реализован в рамках соглашения, подписанного в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана. Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году. Его протяженность - 325,3 метра, ширина - 17,5 метра. Стоимость проекта - 36,5 млн манатов (около $21,5 млн). Россия и Азербайджан финансировали строительство поровну.

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