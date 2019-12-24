У Кремля пока нет позиции по идее об отмене НДФЛ для людей с низким доходом

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не сформулировали свою позицию в отношении предложения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, допустившей освобождение от НДФЛ лиц, получающих зарплату на уровне МРОТ.

"Нет, пока никакой позиции нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле четко сформулированное мнение в отношении этой инициативы

Пресс-секретарь президента отметил, что этот вопрос неоднократно поднимался в ходе экспертных дискуссий, "но в Кремле такой позиции нет". "По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне", - добавил он.

В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о том, что считает возможным освобождать от налога на доходы физических лиц тех, кто получает зарплату на уровне минимального размере оплаты труда. При этом Матвиенко добавила, что необходимо еще посчитать за счет чего компенсировать выпадающие доходы.