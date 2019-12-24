Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян в 2019 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Рост реальных доходов населения в 2019 году после снижения в предыдущие годы связан с повышением зарплат, пенсий и пособий, а также замедлением темпов инфляции, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Вот это самое главное - перелом той тенденции, которую мы наблюдали последние годы. За счет чего это произошло? За счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции. И за счет снижения темпов инфляции. Я считаю, что это важнейший конечный показатель работы правительства. Можно говорить об экономике, динамике экономического развития, но все эти показатели мы мониторим и достигаем для того, чтобы наши люди жили лучше", - сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что в России удалось изменить тенденцию отрицательной динамики реальных доходов населения. "У нас реальные располагаемые доходы не росли, были всегда в минусе. Кстати говоря, и в первый квартал тоже, если посмотреть, была отрицательная величина, а второй-третий квартал пошел в рост. Причем третий квартал - это уже хорошие темпы роста реальных располагаемых доходов, то есть всех доходов, очищенных от инфляции", - отметил первый вице-премьер.

Ранее Росстат уточнил данные по реальных доходам населения в 2018 и 2019 годах. Так, в первом квартале 2019 года реальные доходы населения снизились на 2,2% (вместо 2,5%), во втором - выросли на 0,9% (вместо падения на 0,1%), в третьем - выросли на 3,3% (вместо 3%). За девять месяцев рост реальных доходов россиян составил 0,8% в годовом выражении (вместо 0,2%).