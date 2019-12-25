Как Maer Group трансформирует отрасль наружной рекламы в России

Медиахолдинг Maer Group одним из первых на рынке автоматизировал продажи наружной рекламы на своих цифровых носителях. Теперь размещать рекламу в российских городах можно не вставая из-за компьютера.
В 2019 году Maer Group продемонстрировал размещение рекламы через обновленную programmatic-платформу "Яндекс.Директа", удвоил конверсию в инновационной кампании в сотрудничестве со Сбербанком, представил самые востребованные цифровые продукты на Национальном рекламном форуме и начал работу с Mail.ru Group.
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