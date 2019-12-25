{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Партнерский материал

Как Maer Group трансформирует отрасль наружной рекламы в России

Цифровизация наружной рекламы сделала возможным моментальное измерение профиля аудитории, размещение видеороликов через programmatic-платформы и дала бизнесу новые возможности по наращиванию клиентуры
Описание
© Maer Group
 

Медиахолдинг Maer Group одним из первых на рынке автоматизировал продажи наружной рекламы на своих цифровых носителях. Теперь размещать рекламу в российских городах можно не вставая из-за компьютера. 

В 2019 году Maer Group продемонстрировал размещение рекламы через обновленную programmatic-платформу "Яндекс.Директа", удвоил конверсию в инновационной кампании в сотрудничестве со Сбербанком, представил самые востребованные цифровые продукты на Национальном рекламном форуме и начал работу с Mail.ru Group. 

Читайте в серии материалов ниже: 

27 сентября, 10:00
Экономика и бизнес
Цифровая наружная реклама стала доступнее для малого бизнеса
11 октября, 12:38
Экономика и бизнес
Реклама будущего: как цифровые решения удвоили конверсии привычных форматов
3 декабря, 14:41
Экономика и бизнес
Предвкушая 2020: какие рекламные продукты будут востребованы в следующем году
24 декабря, 12:09
Экономика и бизнес
Mail.ru Group и Maer Group запустили programmatic-размещение цифровой наружной рекламы
Реклама на ТАСС
Силуанов: значения трех главных показателей по нацпроекту МСП за 2019 год будут выполнены
Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП составит 22,9%, отметил первый вице-премьер, министр финансов РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС