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Орешкин сообщил о согласовании плана приватизации на 2020-2022 годы

На этой неделе документ рассмотрит правительство

БАКУ, 24 декабря. /ТАСС/. Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы согласован на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, на этой неделе документ рассмотрит правительство. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

"Уже все прошли [совещания], уже у премьера совещание прошло", - сказал Орешкин.

Он отметил, что все вопросы, касающиеся включенных в план компаний, согласованы. На этой неделе документ будет вынесен на рассмотрение правительства.

Заседание кабмина состоится 25 декабря, сообщал ранее пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

"Относительно той [предыдущей] версии, которая была внесена в правительство, - некоторые активы добавятся, но кардинальных изменений не планируется", - сказал Орешкин. "Определили ряд компаний, по которым будет определяться дальнейшая тактика действий", - уточнил он, и добавил, что к имеющемся на балансе государства компаниям, а это в том числе крупные инфраструктурные предприятия, нужен "индивидуальный подход с точки зрения определения дальнейшей тактики действий".

В середине декабря первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов провел совещание с профильными министерствами по плану приватизации, на котором министерства договорились о включении в программу дополнительных активов.

Пока программа приватизации на 2020-2022 годы предусматривает снижение доли государства в таких компаниях, как "Совкомфлот", "Русгидро", "Транснефть", "Ростелеком", "Россети" и "Объединенная зерновая компания". Силуанов заявлял, что нужна более амбициозная программа. При этом целью является не наполнение бюджета, а снижение доли государства в экономике для повышения эффективности управления компаниями.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичРоссияОрешкин, Максим СтаниславовичОсипов, Олег Сергеевич
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