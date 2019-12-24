Подсобные хозяйства Липецкой области в 2019 году реализовали продукцию на 6 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Личные подсобные хозяйства Липецкой области в уходящем году реализовали свою продукцию на 6 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"У граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, закуплено продукции на 6 млрд рублей, это на 47% больше, чем в 2018 году, когда закупили на 4 млрд рублей", - сказал он. Артамонов заметил, что в среднем каждый сельский житель продал собственной сельхозпродукции на 17 тыс. рублей, тогда как в прошлом году - на 12 тыс. рублей. Всего же в области в так называемую заготовительную деятельность, то есть в работу по заготовке сельхозпродуктов, вовлечено 134 тыс. личных подсобных хозяйств, или 87% от их общего числа. При этом, по данным главы региона, заготовительный оборот составил 7 млрд рублей с темпом роста 142% к уровню прошлого года.

В этой связи Артамонов также напомнил о росте востребованности специального портала интернет-торговли, открытого администрацией региона для бесплатного размещения объявлений о продаже продукции личных подсобных хозяйств. "Если за первый год его существования было всего 500 объявлений, то сейчас их уже более 20 тысяч", - заметил глава обладминистрации. Сейчас на портале есть интерактивная карта для поиска ближайших выгодных предложений, а также действует онлайн-сервис совершения сделок между покупателем и продавцом.