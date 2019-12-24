Росстандарт рассказал, как выбрать дизельное топливо для машины зимой

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Использование летнего дизельного топлива для автомобилей зимой может быть опасно даже в теплую погоду, напомнили во вторник в Росстандарте.

"Резкая сезонная смена климата, колебания среднесуточных температур - все это необходимо учитывать и тщательно подходить к выбору дизельного топлива. Росстандарт рекомендует автовладельцам заправлять автомобили исключительно зимним дизельным топливом даже в сравнительно теплую погоду", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что зимнее дизельное топливо маркируется "ДТ-З-К5", и посоветовали не заправляться горючим, которое периодически обозначают как ДТФ (дизельная технологическая фракция), ДГК (дистиллят газового конденсата), ТБЛ (топливо бункеровочное легкое), СМТ (судовое маловязкое топливо). "У такой продукции нет подтверждения возможности эксплуатации ни в летнее, ни тем более в зимнее время. Его использование в автомобилях губительно для двигателя, существенно загрязняет экологию и представляет реальную угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения", - пояснили в Росстандарте.

Зимой дизельное топливо замерзает из-за наличия в нем парафинов, которые при понижении температуры кристаллизуются, в результате загустевшее горючее с трудом проходит через элементы топливной системы. Если температура продолжает падать, топливо превращается в гель, забивает проходные каналы фильтра, и в таком случае двигатель завести уже невозможно. Зимнее дизельное топливо рекомендуется использовать при температуре воздуха до минус 25 градусов.

В Росстандарте также посоветовали заправляться только на проверенных АЗС.

Начало зимы выдалось рекордно теплым в Европейской части России. В начале недели температура воздуха в ней на 12-13 градусов превышает норму: так, в Москве она поднималась до 7-8 градусов тепла, а в Крыму и на Кубани - до 17 градусов. Теплее нормы и в Западной Сибири, хотя в ближайшие дни температура там, как ожидают синоптики, резко снизится.