В Госдуму внесли проект об уточнении ответственности производителей за утилизацию упаковки

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Александр Фокин внес в Госдуму законопроект, возлагающий обязанность по исполнению расширенной ответственности производителей (РОП) на производителей упаковки в РФ. Текст инициативы во вторник размещен в базе данных нижней палаты.

Действующий механизм РОП предполагает самостоятельную переработку части упаковки, вышедшей из употребления, поручение этого специализированной компании или платеж экологического сбора за нее государству. Обязанность по исполнению РОП в отношении товаров и упаковки товаров возлагается на их производителей и импортеров. При этом в отношении упаковки товаров, произведенной на территории РФ, такая обязанность возлагается на производителей товаров в этой упаковке.

Документом предлагается обязать прямых производителей упаковки в РФ исполнять РОП "вне зависимости от того, производят они ее для упаковки товаров третьих лиц или упаковки собственного продукта, освободив от этой обязанности производителей товаров в упаковке". "Предложенное изменение позволит устранить путаницу среди производителей при определении ответственного за РОП лица, повысить собираемость отходов упаковки и их последующую утилизацию, снизить количество отходов упаковки в составе твердых коммунальных отходов [ТКО]", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Помимо этого, инициатива исключает установление нормативов утилизации отходов от использования упаковки. "Вместо этого [необходимо] обязать производителей упаковки обеспечить утилизацию отходов от использования упаковки и/ или уплатить экологический сбор, исходя из всей массы выпущенной/ввезенной упаковки", - предлагает Фокин. По его мнению, данная мера "позволит создать экономические стимулы для утилизации большего количества отходов упаковки".

Как следует из сопроводительных документов, й. Новый порядок администрирования, полагает Фокин, позволит достичь показателей по обработке и утилизации отходов, установленных нацпроектом "Экология".