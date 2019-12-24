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Нефтяные компании вложили в производственно-логистические комплексы МО 18 млрд рублей

В 2020 году ими будет проинвестировано еще три миллиарда рублей, рассказал министр обороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Общий объем инвестиций нефтяных компаний в производственно-логистические комплексы Минобороны России составил 18 млрд рублей. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Общий объем инвестиций нефтяных компаний уже составил 18 миллиардов рублей. В 2020 году ими будет проинвестировано еще три миллиарда рублей", - сказал Шойгу.

По его словам, за счет привлечения частных инвестиций началось строительство производственно-логистического комплекса в Архангельске, а в следующем году предусматривается строительство в Севастополе и Владивостоке. Ввод первого такого комплекса "Нара", уточнил министр, позволил расформировать семь неперспективных, устаревших баз и складов.

"Все ракеты и боеприпасы с 79 объектов хранения, дислоцированных в черте населенных пунктов и вблизи опасных производств, были выведены и размещены во вновь построенных современных хранилищах", - подчеркнул глава военного ведомства.

Шойгу отметил, что нефтяные компании за собственные средства ввели в эксплуатацию 12 топливозаправочных комплексов на аэродромах Вооруженных сил. Строительство еще пяти ведется.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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