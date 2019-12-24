Аксенов ожидает снижения цен на товары после запуска грузового движения по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое откроется в июле 2020 года, должно снизить цены на товары и упростить логистику, сообщил во вторник журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

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"С июля грузовое [движение] ждем. Ожидаем, что логистика упростится, и [открытие грузового движения по Крымскому мосту] повлияет на ценовую политику в Крыму", - сказал он на пресс-конференции.

Он добавил, что первый пассажирский поезд прибудет на полуостров завтра. "Будет девять пар пассажирских поездов, завтра первый поезд прибывает", - уточнил он.

В понедельник, 23 декабря прошло торжественное открытие железнодорожной части Крымского моста с участием президента России Владимира Путина. В это же время состоялось отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№7/8) с Московского вокзала.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста начала работать в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Ранее предполагалось, что грузовое движение по железнодорожной части откроется в июне 2020 года.