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Россия проработает с Азербайджаном вопрос подключения к платежной системе "Мир"

Как заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, эта система будет способствовать росту туристического потока в республику

БАКУ, 24 декабря. /ТАСС/. Азербайджан может подключиться к российской платежной системе "Мир", стороны договорились проработать данный вопрос. Об этом сообщил во вторник министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы с коллегами договорились проработать этот вопрос, чтобы посмотреть, насколько система применима здесь, в Азербайджане", - сказал российский министр, слова которого приводятся на сайте главы азербайджанского государства.

Он выразил уверенность в том, что система "Мир", которая уже вышла и на рынок Турции, будет способствовать росту туристического потока.

"Очень удобно для российских туристов, которые приезжают. Вы нам поставили такую задачу - развивать туристические обмены. Мы стремимся к миллионному показателю. Действительно, от того, насколько будет проще, удобнее туристам приезжать и ездить между нашими странами, тем больше будет туристический поток", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Орешкин отметил, что у России и Азербайджана сейчас все больше проектов, которые уже реализуются, доходят до логического завершения. "С каждым таким проектом наши страны становятся ближе", - добавил он.

Теги
АзербайджанТурцияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыОрешкин, Максим Станиславович
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