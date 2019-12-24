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В Крыму планируют запустить ж/д экспрессы из Симферополя до Евпатории и Севастополя

Глава региона Сергей Аксенов также сообщил о планах строительства новой железнодорожной ветки от Симферополя до Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Возможность запустить железнодорожные экспрессы из Симферополя до Севастополя и Евпатории обсуждается в Крыму, сообщил во вторник журналистам глава региона Сергей Аксенов.

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23 декабря официально открыли железнодорожное движение по Крымскому мосту. Круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь. На лето планируются дополнительные рейсы.

"Ряд планов обсуждается. Вчера я имел возможность общаться с министром транспорта РФ Евгением Ивановичем Дитрихом. Вчера договорились, что есть планы по запуску экспресса Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория", - сказал Аксенов.

Прямая линия Симферополь - Керчь

Он также сообщил, что в начале 2020 года обсудят варианты строительства в Крыму новой железнодорожной ветки от Симферополя до Керчи, которая позволит проехать напрямую от Крымского моста до республиканского центра, не делая крюк. 

Железная дорога от Керчи ведет сначала в северную часть Крыма, затем обратно в южную часть до Симферополя - получается большой крюк. Потом дорога идет до Севастополя, который является тупиковой станцией. 

"Обсуждается вопрос прямой линии Симферополь - Керчь, скорее всего, это решение будет принято. Там есть ряд предложений, были и концессионные предложения - разные варианты обсуждаются. Сложный рельеф, построить можно, сейчас считают чисто экономические параметры. В начале следующего года такое совещание проведем", - сказал он, добавив, что пока окончательного решения по этому вопросу нет.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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