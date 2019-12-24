Оборот розничной торговли в Липецкой области за 11 месяцев 2019 года вырос на 2,3%

ЛИПЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в Липецкой области в период с января по ноябрь текущего года составил почти 250 млрд рублей, что на 2,3% больше, чем за 11 месяцев прошлого года, сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Торговая отрасль по-прежнему занимает одно из ведущих мест в экономике Липецкой области, за 11 месяцев 2019 года оборот розничной торговли составил 249,4 млрд рублей", - сказал он.

По словам Артамонова, данный показатель ставит Липецкую область на четвертое место среди регионов Центрального федерального округа. "Каждому жителю Липецкой области продано товаров на 218 тыс. рублей", - заметил он. Глава администрации также рассказал, что в течение года Липецкая область стабильно входила в пятерку регионов с самой низкой стоимостью продовольственной части потребительской корзины.

Говоря в целом об отрасли, Артамонов напомнил, что сейчас потребительский рынок региона включает в себя около 11 тыс. предприятий, где постоянно трудоустроены свыше 120 тыс. человек. "Сфера потребительского рынка имеет особое значение для повышения уровня жизни населения. От эффективной работы отрасли напрямую зависит рост благосостояния липчан", - добавил глава региона.