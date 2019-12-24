Страны ЕАЭС гармонизируют ставки акцизов на сигареты с 2024 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вице-премьеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Государствами - членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.

"Соглашение позволит гармонизировать ставки акцизов на сигареты и тем самым обеспечить условия для функционирования рынка табачной продукции в ЕАЭС", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что с 2024 года при расчете национальных ставок акциза на сигареты страны ЕАЭС будут исходить из индикативной ставки €35 за 1 тыс. сигарет с отклонением не более чем на 20% в меньшую или большую стороны. Для адаптации бизнеса к новым требованиям сроком достижения индикативной ставки определен период с 2020 по 2024 годы.

"Существующий разрыв в ставках является основной причиной растущего перетока нелегальной табачной продукции в странах союза. Постепенная и поэтапная гармонизация акцизных ставок на сигареты позволит сдерживать развитие нелегального рынка табака. Гармонизация также создает хорошие условия для увеличения объема взаимной торговли табачной продукцией, способствует равным конкурентным условиям для бизнеса и росту бюджетных поступлений от акцизов", - цитирует пресс-служба Тимура Жаксылыкова, министра по экономике и финансовой политике ЕЭК.

Государства союза также наделили совет ЕЭК полномочиями по утверждению индикативной ставки на очередной пятилетний период. Помимо этого вводится консультативный механизм в случае резкой волатильности курсов национальных валют.